Cumhurbaşkanı AKM’ye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla birlikte bu akşam açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM’nin içerisini geziyor.