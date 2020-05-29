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Cuma namazını tenis kortunda kıldılar

ARDAHAN'DA KORONA VİRÜS SEBEBİYLE AYLAR SONRA KILINACAK OLAN İLK CUMA NAMAZI SEBEBİYLE ŞÜKÜR İÇİN HAYVAN KESİLDİ.

Cuma namazını tenis kortunda kıldılar

ARDAHAN'DA KORONA VİRÜS SEBEBİYLE AYLAR SONRA KILINACAK OLAN İLK CUMA NAMAZI SEBEBİYLE ŞÜKÜR İÇİN HAYVAN KESİLDİ.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:30
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Cuma namazını tenis kortunda kıldılar

Ardahan’da korona virüs sebebiyle aylar sonra kılınacak olan ilk cuma namazı sebebiyle şükür için hayvan kesildi.

Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart’ta ibadete kapatılan camiler, bugün kademeli olarak yeniden açılıyor. Bu kapsamda, camilerde ibadet yapılmasına başlanması nedeniyle hijyen ve sağlık şartları dikkate alınarak şükür için hayvan kesildi. Cuma namazının kılınacağı Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait tenis kortunun bulunduğu kapalı spor salonu önündeki programa, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, İl Müftüsü Remzi Pehlivan, vali yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, Müftü Pehlivan’ın yaptığı duanın ardından, tekbirler eşliğinde şükür için hayvan kesildi.

Müftü Remzi Pehlivan, vatandaşların, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, maske takıp, abdestlerini evlerinde alarak cemaatle, kendi getirdikleri seccade üzerinde belirli camilerin avlularında ve meydanlarda namaz kılabileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun bir süredir, salgın hastalık nedeniyle camilerimizde toplu halde cuma, bayram ve teravih namazlarını eda etme gibi bir imkanımız olmadı, ara vermiştik. Hamdolsun şimdi 29 Mayıs günü cuma namazıyla birlikte, spor salonunda sosyal mesafeye, maske ve temizlik hijyen konusuna dikkat ederek ibadete açıldı. Cuma namazı için sosyal mesafe kuralına uygun şekilde spor salonlarında işaretlemeler yaptık ve açık alanlarda kılacağız inşallah. Hava muhalefeti uygun olduğu sürece cami dışındaki alanlarda, halı sahalarda, tenis kortunda ve belirlemiş olduğumuz camilerde cuma namazı kılınacak. İnşallah devletimizin almış olduğu tedbirlerle bu virüs tam bitmedi, ama sona doğru geliyoruz. Bu cuma da bunun için dua edeceğiz, yalvaracağız, yakaracağız. Başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemini, insanlığı bu sıkıntıdan korur kurtarır diye dua ediyoruz."

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