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Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi
Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle 81 ilde Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılması kararı aldı. Burdur İl merkezi ve tüm İlçe ve köylerde Kılınan Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı. İl Merkezi Ulucami’sinde İl Müftüsü Enver Türkmen Hutbede, “Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum” denildi. Kılınan Cuma namazı sorasında tüm cemaat yağmur duasına katıldı.
Genel 11.12.2020, 15:04
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Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle 81 ilde Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılması kararı aldı. Burdur İl merkezi ve tüm İlçe ve köylerde Kılınan Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı. İl Merkezi Ulucami’sinde İl Müftüsü Enver Türkmen Hutbede, “Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum” denildi. Kılınan Cuma namazı sorasında tüm cemaat yağmur duasına katıldı.
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