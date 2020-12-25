Cuma hutbesinde korona virüs uyarısı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da cCuma hutbesinde korona virüsü ile ilgili dikkat çağrısı yapıldı.

İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami’de cuma hutbesinde korona virüsü ile ilgili dikkat ve tedbir çağrıları yapıldı. Cuma hutbesinde ilk olarak Diyanet işleri Başkanlığı tarafından gönderilen “İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı” konulu hutbe okundu. Hutbe okunduktan sonra Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın göndermiş olduğu yazı Büyük Camii Baş İmamı Hamdi Demirbaş tarafından okundu. Vali Dağlı’nın göndermiş olduğu yazıda korona virüsü tedbirleri kapsamında cemaate telkinlerde bulunuldu.

İmam Hamdi Demirbaş tarafından okunan Vali Dağlı’nın uyarılarında şu ifadelere yer verildi:

“Kış aylarının etkisini göstermeye başladığı bu günlerde korona virüsün kapalı alanlarda bulaşıcılığının daha da arttığını göz önünde bulundurarak kıymetli vatandaşlarımızın eş, dost, akraba ziyaretleri ve ev buluşmaları yapmamaları taziye ziyaretlerinde bulunmamaları ayrıca gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları konusunda dikkatini çekmek istiyorum. Lütfen tedbir ve kuralları hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığımız alındığını aklımızdan çıkarmayalım. Bu zamana kadar vermiş olduğunuz desteği bundan sonra da vereceğinize canı gönülden inanıyorum. Özlemini çektiğimiz günlere kısa zamanda ulaşmak umuduyla biraz daha sabır, daha çok dikkat, daha çok tedbir zamanı diyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.”