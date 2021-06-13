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Çukuru doldurmak vatandaşa kaldı

Eskişehir’de sokak ortasında araç ve yaya güvenliğini tehlikeye atan derin çukuru, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla doldurmaya çalıştı.

Genel 13.06.2021, 09:18
Çukuru doldurmak vatandaşa kaldı

Eskişehir’de sokak ortasında araç ve yaya güvenliğini tehlikeye atan derin çukuru, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla doldurmaya çalıştı.

Vişnelik Mahallesi Leylak Sokak üzerinde bilinmeyen bir sebeple yolun çökmesi sonucu çukur oluştu. Sokağı sürekli kullanan araç sürücülerini canından bezdiren yolun uzun süredir düzeltilmediği belirtildi. Kenarlarındaki diklik sebebi ile araçların hareket aksamına zarar veren ve bisikletlilerin geçişini zorlaştıran çukur kapatılmayınca mahalle sakinleri harekete geçmek zorunda kaldı. Yaya güvenliğini de tehlikeye atan çukuru mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla taş koyup, kum dökerek kısmen doldurdu. Ayrıca çukurun görülebilmesi için şerit çeken mahalle sakinleri, bir kişinin çukur nedeniyle düşerek kolunu kırdığını iddia etti.
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