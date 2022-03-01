Son Dakika
Rusya’nın operasyonu sonrasında mahsur kalan Ukraynalı turistler ve futbolcular Türkiye’nin misafiri
Çukurca şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen ’Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu ErenKış-25’ operasyonunda arazi arama tarama faaliyeti sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal memleketi Van’da son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 01.03.2022, 13:01
Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen ’Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu ErenKış-25’ operasyonunda arazi arama tarama faaliyeti sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal memleketi Van’da son yolculuğuna uğurlandı.