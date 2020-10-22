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Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular

KOCAELİ’NİN DARICA İLÇESİNDE MİLLET BAHÇESİ İÇİNDE DÜŞTÜKLERİ ÇUKURDA MAHSUR KALAN İKİ KAPLUMBAĞA, İTFAİYE VE ZABITA EKİPLERİNCE KURTARILARAK DOĞAYA SALINDI.

Genel 22.10.2020, 12:51
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Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde millet bahçesi içinde düştükleri çukurda mahsur kalan iki kaplumbağa, itfaiye ve zabıta ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Olay Darıca Millet Bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Darıca Millet Bahçesinde devriye atan özel güvenlik görevlisi bir çukura düşen kaplumbağaların mahsur kaldığını görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri, kaplumbağaları mahsur kaldıkları çukurdan kurtardı.

Dışarı çıkarılan ve çamurla kaplanan kaplumbağalar, güvenlik görevlisi tarafından su ile yıkanarak temizlendi. 2 kaplumbağa daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı.

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