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MSB: “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan r
Cuhmurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan yurdunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi
Cuhmurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan erkek yurdunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi
Genel 23.04.2022, 01:44
Cuhmurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan erkek yurdunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi