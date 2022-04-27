Çubuklu kadınların ellerinden çıkan çantalar dünyaca ünlü markalara dönüşüyor

Ankara’nın Çubuk ilçesinde kadınların ellerinden çıkan çantalar dünyaca ünlü markalara dönüşüyor

Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi ve Çubuk Kaymakamlığı iş birliği ile Aile Destek Merkezi’nin açtığı sepet örme kursuna katılan kadınların ellerinden çıkan örme çantalar Prada, Louis Vuitton gibi markalara dönüşüyor. İlçede açılan kurs kadınlara ek gelir kazandırmanın yanı sıra sosyalleşme imkanı da tanıyor. Çeşitli tasarımlarla dünyaca ünlü markaların dikkatini çeken Çubuklu kadınlar, sosyal medya üzerinden kendi el emeği ile yaptığı ürünlerini satıyor.

“Amacımız kadını güçlendirmek”

Kurs koordinatörü Merve Özbey Yücebaş kadınların ayakları üstünde durabilmeleri için ellerinden geleni yaptığını belirterek, “2 buçuk yıldır hizmet veriyoruz. Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi, Çubuk Kaymakamlığı ile iş birliği içerisinde Aile Destek Merkezi olarak bir proje çerçevesinde açılmış bir merkezimiz var. Amacımız kadını güçlendirmek aslında. Merkezimize ilk önce kursiyer olarak adım atıyorlar ve belirli eğitimlere tabi oluyorlar. Öğrenmek istedikleri eğitim hangisiyse oraya başvuru yapıyorlar. Sepet örücülüğü, ebru kursu ve kilim kursu gibi kurslarımız var. Kadınlarımız bir yıl boyunca ücretsiz olarak buraya gelmek istediler. Kendi bambularını getirdiler. Kurumdan aldıkları son ücretle bir kilo bambu getirdiler ama şu an 24-30 kilo bambu getiriyorlar ve çanta tasarımı yapıyorlar. Ürünleri de İstanbul’da bir firmaya satıyorlar. Çantaları da Prada, Louis Vuitton gibi firmalara gidiyor. 1 kadınla başladığımız yolda şu an 5 kadınla devam ediyoruz. Güzel ilerliyorlar daha güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum. Bu anlamda da kadın girişimcilere destek olunması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Koordinatörleri sayesinde sepet örme kursunun yanı sıra sosyal medya kullanmayı da öğrenen kursiyerler, ürettikleri ürünleri internet üzerinden satışa çıkararak e-ticaret alışkanlığı da kazanıyor. Kursiyerlerin bir sonraki hedefi ise çantanın iç tasarımını da yapabilmek

“Artık daha iyi bir anneyim”

Kursiyer Filiz Kaynamazoğlu ise kursun sosyal hayatlarına da etki ettiğine değinerek, “En son aldığımız ücretle biz buraya kendi bambularımızı aldık onlarla çantalar yapmaya başladık. Şu an toplu olarak çanta siparişlerimiz var onları gönderiyoruz. Küçük sepetlerimiz var bunları çiçekçilere ve nikah şekeri satanlara da pazarlayabiliyoruz. Ben daha önce evden hiç çıkmayan birisiydim; buraya gelmekle artık çocuklarıma daha iyi bir anneyim, hem ayakları üzerinde duran daha iyi bir anneyim. Onlara daha bir örnek oldum ben. Maddi anlamdan çok manevi anlamda daha iyi geldi bize burası. Kendi işimi kendim halledebiliyorum. İnterneti kullanamayan birisiydim şu an IBAN üzerinden para göndermeyi, para almayı, sosyal medya kullanmayı öğrendim. Burası hayatımızı daha da kolaylaştırdı” diye konuştu.

Diğer kursiyerler ise kurstan çok memnun kaldıklarını ve aynı zamanda diğer kadınların bu tür kurslara teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.