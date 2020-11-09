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Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı yıllar sonra yeniden cıvıl cıvıl

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇUBUK-1 BARAJI REKREASYON ALANI, YILLAR SONRA VATANDAŞLARIN YENİDEN UĞRAK NOKTASI OLDU. ANKARA'DA KIŞ GÜNEŞİNİN YÜZÜNÜ GÖSTERDİĞİ ŞU GÜNLERDE BAŞKENTLİLER AİLELERİYLE BİRLİKTE ÇUBUK-1 BARAJI'NA AKIN EDEREK, HAFTA SONUNUN KEYFİNİ ÇIKARDI.

Genel 09.11.2020, 12:53
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Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı yıllar sonra yeniden cıvıl cıvıl

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı gerçekleştirilen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, yıllar sonra vatandaşların yeniden uğrak noktası oldu. Ankara’da kış güneşinin yüzünü gösterdiği şu günlerde Başkentliler aileleriyle birlikte Çubuk-1 Barajı’na akın ederek, hafta sonunun keyfini çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümünde açılışını yaptığı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı eski günlerine geri döndü.

Yenilenen çevresi, oyun alanları, Atatürk Evi, bisiklet yolları, etkinlik ve mesire alanları, serası, spor sahası, muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barından yeni görüntüsüyle göz kamaştıran Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Başkentlilerin yeniden uğrak adresi oldu.

Başkentliler hafta sonu baraja akın etti

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve tepeden tırnağa restore edilerek çevre düzenlemesi yapılan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, kış güneşinin yüzünü gösterdiği hafta sonunda Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilen Başkentlilerin aileleriyle birlikte adeta akın ettiği 413 bin metrekarelik alana sahip olan Çubuk-1 Barajı, cıvıl cıvıl bir görüntüye ev sahipliği yaptı. Tarihi öneminin yanı sıra merkeze yakınlığı nedeniyle vatandaşların çocuklarıyla birlikte gelmeyi tercih ettiği baraj; oyun oynayan, bisiklete binen çocukların sesleriyle yankılandı.

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