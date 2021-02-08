Cübbeli Ahmet Hoca’nın hayvan tutkusu

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Park Of İstanbul ve Çekmeköy Hayvanat Bahçesini ziyaret etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, hayvanat bahçesinin iyileştirme merkezinde tedavi gören canlıları inceleyerek 2 yaşındaki boz ayı Silva’yı elleri ile besledi. Cübbeli Ahmet Hoca, hayvanat bahçesinde bulunan diğer hayvanlar hakkında da bilgi aldı.