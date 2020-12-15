Son Dakika
Covit-19’a yenik düşen Uzman Çavuş Taşpınar memleketinde toprağa verildi
Uzun süredir Covid-19 tedavisi gören ve bu sabah hayatını kaybeden Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel Köyü’nde toprağa verildi.
Genel 15.12.2020, 14:15
2
Uzun süredir Covid-19 tedavisi gören ve bu sabah hayatını kaybeden Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel Köyü’nde toprağa verildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’nda görevli Taşpınar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü öğrenilen Taşpınar, evli ve 3 babası olduğu belirtildi.
Merhum Taşpınar memleketi Demirbel Köyü’nde Covid-19 önlemleri kapsamına cenaze namazı kılınarak köy mezarlığında toprağa verildi.Demirbel Köyü Muhtarı Süleyman Kök yaptığı açıklamada, Taşpınar’n sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu, vefatının köy halkı tarafından üzüntüyle karşılandığını ifade etti.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. İstanbulspor
|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü