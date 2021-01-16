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Covid-19’dan hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi
Sağlık İl Müdürlüğü tarafında Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli 50 yaşındaki hemşire Ayşegül Onurkal’ın korona virüsten hayatını kaybetmesinin ardından tören düzenlendi.
Genel 16.01.2021, 15:21
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Sağlık İl Müdürlüğü tarafında Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli 50 yaşındaki hemşire Ayşegül Onurkal’ın korona virüsten hayatını kaybetmesinin ardından tören düzenlendi.Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli 50 yaşındaki hemşire Ayşegül Onurkal yakalanmış olduğu korona virüs hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hemşire Onurkal için Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, hastane yöneticileri, idareciler, hekim ve sağlık çalışanları katıldı. Tören sonunda hemşire Ayşegül Onurkal’ın cenaze namazının kılınmasına ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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