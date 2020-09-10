banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Covid-19’a yakalanan belediye başkanından videolu mesaj

KORONA VİRÜSE YAKALANAN KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI VİDEO İLE SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Genel 10.09.2020, 10:45
1
Covid-19’a yakalanan belediye başkanından videolu mesaj

Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Korona virüs test sonucu pozitif çıkmasının ardından karantina altına alınan ve evinde tedavisi devam eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Sağlık durumu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Şener Söğüt, “Evet, sevgili dostlar. Öncelikle herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere Covid-19 testim pozitif çıktıktan sonra hem tedavi sürecimi hem de istirahatimi evimde geçiriyorum. Şu an genel sağlık durumum hamdolsun çok şükür iyi. Sizlerin duası ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde sağlık durumumuz bugün itibari ile gayet iyi. Bu süreçte arayan, soran, dua eden herkese buradan teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Pazartesi günü itibari ile görevimin başında olacağımı da buradan sizlere bildirmek istiyorum. Özellikle Covid-19 vak’a sayılarının arttığı bu günlerde hepimiz kurallara daha sıkı bir şekilde uyarak bu sıkıntıları hep beraber geride bırakacağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
banner378
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0