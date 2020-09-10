Covid-19’a yakalanan belediye başkanından videolu mesaj
KORONA VİRÜSE YAKALANAN KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI VİDEO İLE SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU AÇIKLADI.
Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Korona virüs test sonucu pozitif çıkmasının ardından karantina altına alınan ve evinde tedavisi devam eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Sağlık durumu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Şener Söğüt, “Evet, sevgili dostlar. Öncelikle herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere Covid-19 testim pozitif çıktıktan sonra hem tedavi sürecimi hem de istirahatimi evimde geçiriyorum. Şu an genel sağlık durumum hamdolsun çok şükür iyi. Sizlerin duası ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde sağlık durumumuz bugün itibari ile gayet iyi. Bu süreçte arayan, soran, dua eden herkese buradan teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Pazartesi günü itibari ile görevimin başında olacağımı da buradan sizlere bildirmek istiyorum. Özellikle Covid-19 vak’a sayılarının arttığı bu günlerde hepimiz kurallara daha sıkı bir şekilde uyarak bu sıkıntıları hep beraber geride bırakacağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.
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