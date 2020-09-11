banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Küresel piyasalar
Küresel piyasalar
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Marcel Tisserand Fenerbahçe’de!
Marcel Tisserand Fenerbahçe’de!
Fındık üreticisine emanet uyarısı
Fındık üreticisine emanet uyarısı

Covid-19 tedavisi devam eden Muhittin Böcek için manevi destek kampanyası başlatıldı

KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDEN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK İÇİN, SOSYAL MEDYADAN #TÜRKİYESENİNLEMUHİTTİNBÖCEK BAŞLIKLI TAG ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Genel 11.09.2020, 00:56
4
Covid-19 tedavisi devam eden Muhittin Böcek için manevi destek kampanyası başlatıldı

Korona virüs (Covid-19) tedavisi yoğun bakımda devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için, sosyal medyadan #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek başlıklı tag çalışması başlatıldı.

17 Ağustos pazartesi günü Covid-19’a yakalanıp hastanede kontrol amaçlı izole altına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 8 Eylül Salı günü tarihinde kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptandı. Ancak Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat oluşan Böcek’in tedavisi yoğun bakım koşullarında devam etti.

“#TürkiyeSeninleMuhittinBöcek”

Halen yoğun bakımda bulunan Böcek için sosyal medyadan manevi destek kampanyası başlatıldı. Aralarında birçok siyasi isminde katıldığı sosyal medya kampanyasında #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek başlıklı tag açıldı. Oluşturulan kampanya büyük destek gördü.

En son paylaşımı: “Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum”

Muhittin Böcek, korona virüse yakalandığını bildirmesinin ardından son paylaşımını 21 Ağustos Cuma günü yapmıştı. Hastanedeki fotoğrafını paylaşana Böcek, “Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen,arayan,sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım.” İfadelerini kullanmıştı.

Yorumlar (0)
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2020
İmsak 05:06
Güneş 06:34
Öğle 13:06
İkindi 16:39
Akşam 19:28
Yatsı 20:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Osmanlıspor 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Bandırmaspor 0 0
10. Boluspor 0 0
11. Bursaspor 0 0
12. Eskişehirspor 0 0
13. Giresunspor 0 0
14. Menemen Belediyespor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0