Covid-19 ile mücadelede yeni dönem: Belediyeye HES koduyla giriş yapılıyor

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması başlattı. Belediye personeli ve vatandaşlar HES kodu uygulamasıyla hizmet binasına giriş yapabiliyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüsle mücadele devam ediyor. Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi de salgının ilk gününden itibaren vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapan belediye ekipleri, halk sağlığı için korona virüse karşı titizlikle mücadele ediyor. Covid-19 vakalarının yükseliş gösterdiği kentte önlemleri de artıran Yahşihan Belediyesi, Hayat Eve Sığar (HES) kodu onayı uygulaması başlattı. Belediye personelinin yanı sıra hizmet binasına giren vatandaşların Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerce HES kodu sorgulanıyor. Sorgunun ardından ’Riskli değil’ ifadesi görüldükten sonra vatandaş binaya girebiliyor. ‘Riskli kişi’ olarak belirlenen vatandaşların da girişlerinin engellenmesine ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanıyor. HES kodu almayan vatandaşlara ise belediye personeli tarafından gerekli yönlendirmeler yapılıyor. Uygulamanın kısa süre içerisinde ilçedeki toplu taşıma araçlarında da uygulanması hedefleniyor.

"HES uygulamasıyla belediyede işlem yapabilecekler"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yeni tedbirlerle ilgili bilgi veren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, korona virüsle mücadele kapsamında HES uygulamasını başlattıklarını söyledi. Yahşihan Belediyesi olarak yine yeni bir uygulama daha yaptıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, “Kırıkkale’de Hayat Eve Sığar uygulaması başlatıyoruz. Burada belediyemize gelmiş olan misafirlerimiz ve vatandaşlarımızın kodlarını alıp korona virüsüne karşı daha önce ‘Hasta oldular mı olmadılar mı?’ diye onların kontrollerini sağlıyoruz. Aynı zamanda da belediyedeki vatandaşlarımızın sağlıklarını kontrol altında tutmuş oluyoruz. Yahşihan Belediyemize gelen vatandaşlar bundan sonra Hayat Eve Sığar uygulamasıyla belediyede işlemlerini yapabilecekler” dedi.

"Toplu taşımalarda da uygulanacak"

HES uygulamasını ilçedeki toplu taşıma araçlarında da başlatacaklarını anlatan Türkyılmaz, ticari taksilerde ve minibüslerde yolcuların HES kodlarıyla araçlara alınacaklarını ifade etti. Türkyılmaz, belediye personelinin Covid-19’a karşı bağışıklıkları için de antikor testi yaptıracaklarını dile getirerek, daha güvenilir, daha hijyenik bir belediye olmak adına bu uygulamaları gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

HES kodu nasıl alınır?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır. Ayrıca e-Devlet ve HES uygulaması üzerinden de kolaylıkla kod alınabiliyor.