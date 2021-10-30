banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi

Covid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine "özel hastanelere ücret ödemeyin" uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerin, Covid-19 tedavisi gören hastaların yanında doktor kararı ile kalan refakatçilerden ücret alamayacağını söyledi

Genel 30.10.2021, 15:33
Covid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine "özel hastanelere ücret ödemeyin" uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Covid-19 başladığında 9 Nisan 2020'de Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bir tebliğ yayımladığını, burada acil hal kapsamı genişletilerek Covid-19 tanı ve tedavisinin de bu kapsama alındığını anımsattı.

Salgın başlangıcında özel hastanelerin Covid-19 tanı ve tedavisinde ücret aldığını, birlik olarak bu konuda vatandaşları ve hastaneleri uyardıklarını aktaran Şahin, ancak çoğunluğun konuyu bilmediğini, az sayıda tüketicinin de birliklerine ve mahkemeye başvurup parasını geri aldığını belirtti.

"O REFAKATÇİDEN ÜCRET ALINAMAZ"

Şahin, özel hastanelerin refakatçi üzerinden para alma yoluna gittiğini savunarak, şu uyarılarda bulundu: "Özel hastaneler, tanı ve tedavilerden ücret alamayacakları için hastanın yanına refakatçi istiyorlar. Refakatçiden günlük yatak bedeli olarak beş yıldızlı otellerin bile üzerinde bir fiyat isteniyor. 750, 1000, 1500 lira gibi gecelik yatak ücreti, 'Biz bunu hastadan almadık, refakatçiden aldık' diye... Refakatçi kalınıp kalınmamasını belirlemek doktorun yetkisindedir ve refakatçiden para alınması sadece keyfe keder kalımlardadır. Yani, 'Ben annemin, babamın, eşimin yanında kalmak istiyorum, aslında zorunlu değil, ihtiyacı da yok, kendi başına halledebilir ama ben kalmak istiyorum.' derse para alabilirler. Fakat doktor derse ki 'Bu kişi kendi bakımını yapamaz, dolayısıyla bir refakatçi şart', o refakatçiden de ücret alınamaz."

Hastasının yanında zorunlu kalan refakatçiden ücret alınması durumunda, bu kişinin doktor tarafından verilen yazı ile itirazda bulunabileceğini kaydeden Şahin, "Öncelikle Sosyal Güvenlik birimine başvuracaklar. 'Biz orada şu şekilde kaldık' diye faturalarını gösterecekler. Onlar zaten kendi sistemlerinden bakıp fazlalıkları belirliyorlar. Özel hastaneye bir ceza kesiliyor, o alınan bedelin 5 katı kadar. Sonra iadesi için hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvuruluyor" diye konuştu.

- "Keyfi kalımlarda refakatçi ücreti yarı yarıyadır"Hastanın yanında keyfi kalımlara da değinen Şahin, "Bu durumda refakatçi ücreti yarı yarıyadır. Orada da özel hastaneler tam fiyat alıyor. O da SGK'de belirlidir. Özel hastanelerin yatak fiyatları tüm illerin SGK'lerinde belirlidir. Hemen SGK'ye başvurup alınan bedelin fazlalığı var ise iadesini tüketicilerimiz talep edebilir" dedi.

"BİR HASTADAN REFAKATÇİSİ İLE 9 BİN 800 LİRA ÜCRET ALINMIŞ"

En son kendilerine gelen bir şikayetten bahseden Şahin, "Bir hastadan refakatçisi ile birlikte 9 bin 800 lira ücret alınmış. Bizim uyarımızı duyan tüketicimiz SGK'ye başvurmuş ve SGK, 'Burada 3 bin 800 lira tanı ve tedavi ücreti var, onun iadesi gerekir fakat geriye kalan kısmı refakatçinin yatak ücreti olduğu için biz karışamayız.' demiş. Refakatçi eğer doktor tarafından zorunlu olarak tespit edilmişse zaten para alınamaz, onun da iadesi gerekir. Fakat diyelim ki keyfe keder kalındı, yatak bedelinin yarısı artı yüzde 8 KDV ile o ücretler ödenir. Bunu tüketicilerimiz bilip ona göre hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvursun" dedi.

Kaynak: Anadolu Haber Ajansı
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Konyaspor 11 20
5. Alanyaspor 10 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 10 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Adana Demirspor 10 13
11. Sivasspor 11 12
12. Başakşehir 10 12
13. Gaziantep FK 10 12
14. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
15. Kayserispor 10 11
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Bandırmaspor 11 21
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Burnley 10 7
18. Leeds United 9 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3