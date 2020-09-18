Çorum’daki okullar yüz yüze eğitime hazır

Çorum’da okullar, uzaktan eğitim sürecinin ardından korona virüs tedbirleri kapsamında belirli kademelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenciler okullarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken kentteki okullarda da pandemi kuralları çerçevesinde hummalı bir çalışma yürütülerek okul zili çalmadan tüm hazırlıklar tamamlandı. Vali Mustafa Çiftçi, Ziya Gökalp İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulun giriş kapısından itibaren alınan tedbirler dikkati çekti. Öğrenciler ve ziyaretçiler, görevliler tarafından ateşi ölçülerek içeri alınırken ziyaretçilerin isimleri de tek tek kaydedilecek. Okul binasının giriş kapısında bulunan hijyen paspasında ayakkabılarını temizleyerek içeri girecek olan öğrencilere ise maskelerini çıkarıp ellerini dezenfekte etmelerinin ardından yeni maskeler verilecek.

Kitaplar masalarda öğrenciler bekleniyor

Okulların koridorlarından sosyal mesafeye uygun düzenlemeye gidilirken sınıflarda da oturma düzeninde değişiklik yapıldı. Ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin eğitim göreceği sınıflar balonlar ve Türk bayrakları ile donatılırken masalara da öğrencilere dağıtılacak olan kitaplar yerleştirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi bazı okullarda olduğu gibi Ziya Gökalp ilkokulu’nda da açık hava sınıfları oluşturuldu. Okul bahçesinin bir bölümü öğrencilerin derslerini işleyebileceği masa ve sandalyeler konurken bir tane de yazı tahtası yerleştirildi. Açık hava sınıfında isteyen öğretmenlerin, öğrencileriyle dönüşümlü olarak ders yapacağı belirtildi.

“Her türlü tedbiri aldık, öğrenci velilerimiz rahat olsun”

Önümüzdeki hafta 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlayacağını hatırlatan Vali Çiftçi, “Çorum’da da 103 ilkokulda, 53 birleştirilmiş sınıf olmak üzere 156 tane ilkokulumuzda 6 bin 629 birinci sınıf öğrencisiyle eğitim ve öğretime başlamış olacağız. Bunun yanında yine 32 ana okulumuzda 9 bin 244 öğrencimizle yine ana okullarında da eğitim başlayacak. Ancak ana okullarında önümüzdeki hafta bir gün, ondan sonraki haftalarda da iki gün olacak şekilde eğitim-öğretim devam edecek. İlkokul birinci sınıflarımızda taşımalı eğitim kapsamında olanlar onların taşımaları Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek” dedi.

Okula gelecek öğrencilerin maske ve dezenfektan ihtiyaçlarının Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tedarik edildiğini açıklayan Vali Çiftçi, bu konuda bütün tedbirlerin alındığını açıkladı. Öğrenci velilerinden rahat olmalarını ve çocuklarını rahatlıkla okullara gönderebileceklerini dile getiren Vali Çiftçi, “İki okulumuzu daha ziyaret ettim. Alınan tedbirleri gördüm. Bütün hazırlıklar tamam. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Eğitim öğretim yılımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.