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Çorum’da tedbirlerine uymayan bin 64 kişiye 1 milyon 47 bin 205 lira para cezası
ÇORUM’DA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KURALLARA UYMAYAN BİN 64 KİŞİYE 1 MİLYON 47 BİN 205 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.
Genel 07.09.2020, 16:33
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Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uymayan bin 64 kişiye 1 milyon 47 bin 205 lira para cezası kesildi.
Çorum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama da, korona tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen, sokağa çıkma yasağını ihlalden 65 yaş üstü 230 kişiye 98 bin 164 TL, 20 yaş altı 359 kişiye 201 bin 404 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 229 kişiye 267 bin 32 TL, maske yasağı kuralına uymayan 81 kişiye 51 bin 56 TL ve 165 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddeden 429 bin 549 TL olmak üzere toplam 1 milyon 47 bin 205 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
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