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Çorum’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükseldi

ÇORUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ, KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE ÇORUM’DAKİ VAKA SAYISININ 6 BİN 75 ULAŞTIĞINI, 52 KİŞİNİN DE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLAYARAK, KURALLARA UYULMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Genel 04.09.2020, 19:15
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Çorum’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükseldi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, korona virüs salgını nedeniyle ildeki vaka sayısının 6 bin 75’e ulaştığını, 52 kişinin de hayatını kaybettiğini belirterek kurallara uyulması çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelge kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimleri devam ediyor. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile birlikte Cuma Pazarı’nda denetim yaptı. Pazarcı esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Çiftçi, kurallara uyulması için çağrıda bulundu.

Vaka sayısı 6 bin 75’e ulaştı, 52 kişi hayatını kaybetti

Denetimin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Çiftçi, Çorum’daki vaka sayıları hakkında açıklamada bulundu. Şuanda Çorum’da ve ilçelerde 277 hastanın yatarak tedavi gördüğünü hatırlatan Vali Çiftçi, “22 tane hastamızın yoğun bakımda tedavi sürerken, 7 hastamızda entübe yani yaşam destek ünitesine bağlı tedavileri sürüyor. 4 bin 369 vatandaşımızın evde izalasyonları sürüyor. Bu hastalarımızın bir kısmı tanılı, bir kısmı ise tanılı vakalarla temaslı. Evde karantinaya alınan vatandaşlarımızın denetimleri salgın ve mahalle denetim ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. İlimizdeki toplam vaka sayısı 6 bin 757’e ulaşmış durumda. Bu da son zamanlarda vaka sayısının ne kadar arttığını gösteriyor. Bugün itibariyle vefat sayımız 52’ye yükseldi. 26 Temmuz’a kadar 5 tane vefatımız varken son 1.5 aylık süreçte vefat sayısı vakaların ne kadar artmış olduğunu, konunun ne kadar ciddi olduğunu, tedbirlere ciddiyetle uymamız gerektiğini göstermiş oluyor” dedi.

"Kurallara uymayanlar kul hakkına giriyor"

Kurallara uymayanların kul hakkına girdiğini dile getiren Vali Çiftçi, “Kurallara uymamanın kul hakkı olduğunu akıllardan çıkarmamız lazım. Taşıyıcı olabiliriz, bir başkasına bulaştırma ihtimalimiz var. Bir başkasının bundan dolayı hastanede yatması, tedavi görmesi, hastanede zor günler geçirmesi kul hakkıdır” ifadelerini kullandı.

"Çorumluların desteği olmadan, virüs belasının hakkından gelmemiz mümkün değil"

Ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da denetimlerin devam ettiğini anlatan Vali Çiftçi, “Şuanda 259 ekibimiz 762 personelimizle beraber il genelinde denetimlerimiz sürüyor. Denetimlerde maske, eldiven, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına bakılıyor. Çorumlulardan istirham ediyorum. Lütfen kurallara uyalım. Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Valiliğimizin aldığı kurallara harfiyen riayet edelim. Çorumluların desteği olmadan, vatandaşımızın desteği olmadan bizim şehirde çözüm getirmemiz, virüs belasının hakkından gelmemiz mümkün değil” diye konuştu.

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