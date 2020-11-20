Çorum’da ev ziyaretleri yasaklandı

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Kasım’dan itibaren toplu organizasyonların yanı sıra ev ziyaretleri yasaklanırken, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için toplu taşıma araçlarında uygulanan ücretsiz ulaşım hizmeti ikinci emre kadar iptal edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanlığı genelgeleri, Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda alınan tedbirler görüşüldü.

Valilik’ten yapılan açıklamada, 2020 yılı içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığının görüldüğü, özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi şekilde yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, Çorum’da da kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiği ifade edildi.

Kurulda şu kararlar alındı:

“Sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ilimiz genelinde; ikametlerde toplu olarak altın günleri, doğum günü kutlamaları, misafir ziyaretleri, ev oturmaları, nişan, kına, taziye gibi evde gerçekleştirilen etkinliklerin, toplu kahvaltı ve yemek organizasyonlarının 23/11/2020 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklanmasına, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için toplu taşıma araçlarında uygulanan ücretsiz ulaşım hizmetinin, 23/11/2020 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar iptal edilmesine, ilimizde faaliyet gösteren ticari taksilere şoför bölümü ile yolcu bölümü arasına paravan konulmasına karar verilmiştir.”