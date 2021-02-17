Çorum’da afetlere karşı farkındalık oluşturulacak

Çorum’da AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin başkanlığında "Afet Eğitim Yılı" hazırlıkları ve koordinasyonu için inceleme-değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nca (AFAD) 2013 yılından bugüne kadar yürütülen "Temel Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimleri" kapsamında, 2021 yılında sivil toplum ile daha yakın bir iş birliği ve ortak eğitimler düzenlenerek aile okul ve iş yerlerine yönelik afete hazırlığın önemi, yaşam çevremizdeki riskler, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları gibi konuları içeren afet bilinci, arama ve kurtarma, yangın, ilk yardım, gönüllülük, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikeler, sivil savunma gibi başlıklarda eğitimler yürütülerek tüm vatandaşlara ulaşılması hedefleniyor.

Bu kapsamda düzenlenen toplantının ardından AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin ve AFAD İl Müdürü Elvan Kaya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram’ı ziyaret etti. Ergin, ziyaretlerde 2021 yılı ’Türkiye Afet Eğitim Yılı’ kapsamında Çorum’da yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin, İçişleri Bakanlığı tarafından afetlere dirençli bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri adına 2021 yılının ’Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edildiğini açıkladı.

Afet öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkan kayıpları azaltmak ve afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak, afetlerin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimler verileceğini dile getiren Ergin, bu mücadelenin tek başına verilecek bir mücadele olmadığını toplumun bütün kesimleriyle işbirliği içerisinde çalışmalar yapacaklarını belirtti.