Çorum Sanayici İşadamları Derneği’nden deprem bölgesindeki çocuklara anlamlı etkinlik

Çorum Sanayici İşadamları Derneği’nden Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler sonrasında bölgedeki çocuklar için "Siz Gülerseniz, Dünya Güler" etkinliği gerçekleştirdi.

Çorum Sanayici İşadamları Derneği yaşanan yıkıcı depremler sonrasında Hatay İskenderun, Antakya Merkez, Samandağ, Kırıkhan, Hassa ilçelerinde, Osmaniye ve Gaziantep’in Nurdağı ilçelerindeki depremzede çocukların bir nebze yüzünü güldürebilmek için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Taylan Darıcıoğlu, başkan yardımcıları ve diğer derneklerin işbirliğiyle gerçekleştirilen "Siz Gülerseniz, Dünya Güler" etkinliği için açıklamalarda bulunan başkan Darıcıoğlu, “Depremden etkilenen minik yavrularımıza ve ailelerine karınca, kararınca destek olmaya çalıştık. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm şahit olduk, evlatlarımızın yüzünüzdeki tebessüm hiç eksik olmasın” ifadelerini kullandı.