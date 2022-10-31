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Çorum ili Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
Çorum ili Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Genel 31.10.2022, 03:01
Çorum ili Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakılmanın sağlanması amacıyla "Çorum ili Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği”nin kurulmasına izin verildi. İzin, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince izin verildiği belirtildi.