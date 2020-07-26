Çoruh nehrinin etkileyici görünümü
DÜNYANIN EN HIZLI AKAN NEHİRLERİ ARASINDA GÖSTERİLEN ÇORUH NEHRİNİN ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜSÜ FOTOĞRAF KARELERİNE BÖYLE YANSIDI.
Dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında gösterilen ve üzerine yapılan barajlar ile hızı dizginlenen Çoruh nehrinin etkileyici görüntüsü fotoğraf karelerine böyle yansıdı.
Bayburt’un Mescit Dağları’ndan doğan ve Gürcistan’ın Batum ilinden Karadeniz’e dökülen, Güney Amerika’daki Amazon Nehri’nden sonra ikinci, Türkiye’nin ise en hızlı akan nehri olan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri yaz aylarında sıklaşan yağışlarla canlandı.
Çoruh Nehri vadisi üzerinde bulunan arazilerde yer alan çiçekler nehrin sularıyla rengarenk oldu. Türkiye’de başladığı yolculuğuna Gürcistan’ın Batum şehrinde Karadeniz’e dökülerek sonlandıran Çoruh, Artvin’de bulunan ve üzerine dört barajın inşasıyla aynı zamanda ülke ekonomisine dev katkı sağlıyor. Barajların su tutmasıyla vadi şeklinde uzanan Çoruh nehri ve etrafındaki farklı türdeki çiçeklerle adete görsel şölen sunuyor.
|İmsak
|04:00
|Güneş
|05:48
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:34
|Yatsı
|22:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Göztepe
|34
|42
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Konyaspor
|34
|36
|13. Gençlerbirliği
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Ankaragücü
|34
|32
|18. Kayserispor
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25