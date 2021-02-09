Çorlu - Ankara uçak seferleri yeniden başlıyor

Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla iptal edilen Çorlu Atatürk Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı seferleri yeniden başlıyor. Uçuşlar 28 Mart ile 29 Ekim tarihleri arasında haftanın 4 günü gerçekleştirilecek.

Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla iptal edilen Çorlu Atatürk Havalimanı - Ankara Esenboğa Havalimanı arasında gerçekleştirilen uçak seferleri yeniden başlayacak. Pazar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin müjdeyi Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı verdi.

Konuya ilişkin olarak kişisel sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Kaymakam Sarılı, “Çorlu Atatürk Havalimanı’ndan 28 Mart tarihi itibariyle haftada dört gün olmak üzere Ankara uçuşları tekrar başlıyor, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ibarelerine yer verdi.

28 Mart 2021 günü başlayacak ve 29 Ekim 2021 günü sona erecek olan Çorlu - Ankara uçak seferleri kapsamında sabaha karşı 04.05’de Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkacak olan Çorlu yolcu uçağı 05.15’de Çorlu Atatürk Havalimanı’nda olacak. Ardından 05.45’de Çorlu’dan Ankara’ya hareket edecek.

06.30’da Ankara - Çorlu, 08.10’da Çorlu - Ankara seferlerinin gerçekleştirildiği uçuşların yanı sıra 11.45’de Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Çorlu seferini gerçekleştirecek olan uçak, 12.55’de Çorlu’da olacak ardından 13.25’de tekrar havalanacak ve bu kez Çorlu’dan Ankara seferini gerçekleştirecek.

Günün son uçuşunda Esenboğa Havalimanı’ndan 15.35’de havalanacak olan Ankara - Çorlu uçağı 16.45’de Çorlu Atatürk Havalimanı’nda olacak. Son olarak Çorlu’dan 17.15’de havalanarak Ankara Seferini gerçekleştirecek ve 18.15’de Ankara’da olacak.