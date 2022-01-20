Corendon Airlines, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor

Corendon Airlines Avrupa’dan Kayseri’ye düzenlediği direkt uçuşlara Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsviçre’den yeni meydanlar ekleyerek uçuş planını zenginleştirecek.

Özellikle Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarını çok memnun edecek bu direkt uçuşlar, ayrıca kayak tatili için Erciyes’i tercih eden veya UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’ya gelecek yabancı turistler için de önemli bir alternatif olacak.

Kayseri’de base ettiği uçak ile halihazırda Almanya ve Hollanda’nın 7 şehrinden Kayseri’ye direkt uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, 2022 yaz sezonu itibarıyla Avusturya ve İsviçre’den de İç Anadolu’nun bu gözde şehrine direkt uçuşlara başlayacak. Sunacağı geniş uçuş programı için istihdam edeceği uçuş personelini de Kayseri’de yaşayan, bölge kültürü ve hizmet kalitesini en iyi temsil edecek kişilerden seçecek olan Corendon Airlines, bu vesileyle bölgeye verdiği değeri ve önemi tekrar gözler önüne serecek.

Yaz sezonunda 13 şehirden Kayseri’ye haftada 32 uçuş programlanacak

Yaz sezonunda uçuş planını genişleterek Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsviçre’deki toplam 13 farklı şehirden haftada 32 kez Kayseri’ye uçacak olan Corendon Airlines, böylece yolcuları aktarma uçuşlardan kurtaracak ve seyahat konforunu artırmış olacak. Uçuş destinasyonları arasında hem etnik hem de turistik potansiyele sahip olan Kayseri’ye stratejik önem veren Corendon Airlines, yüksek ilgi gören Avrupa - Kayseri direkt uçuşlarına tüm yıl boyunca kesintisiz olarak devam etmenin yanı sıra, uçuşların frekansını önümüzdeki dönemlerde daha da artırma hedefinde.

Türkiye merkezli bir şirket olarak 65 ülkede 165 noktaya uçan Corendon Airlines, uçak filosunu ve uçuş destinasyonlarını güçlendirmeye, aynı zamanda ülkemizin turizmine katkı sağlamaya 2022 yılı boyunca devam edecek.