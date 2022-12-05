Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı

Beyoğlu Karaköy’de çöpten yemek yeme numarası yaparak çevredekilerden para isteyen yabancı uyruklu dilenciler, zabıta tarafından yakalandı.

Beyoğlu Karaköy’de yanlarında getirdikleri yiyecekleri çöpten çıkararak yiyormuş gibi numara yapan dilenciler tespit edildi. Tespit edilen yabancı uyruklu 1 kadın ve 1 çocuk, Beyoğlu Kasımpaşa Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zabıta ekiplerini ve basın mensuplarını görünce yüzünü gizlemeye çalışan dilenci kadın, çevredekilerden para istemediğini öne sürdü. Yabancı uyruklu kadının yanındaki çocuk ise yerde bulunan ekmeklerin kendilerine ait olduğunu söyledi.

Öte yandan, yakalanan dilenciler, haklarında cezai işlem uygulanmak üzere Kasımpaşa’da bulunan Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.