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Çöpteki bayrağı çıkarıp duvara asan temizlik işçisi ödüllendirildi

KOCAELİ’NİN DARICA İLÇESİNDE TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLARAK GÖREV YAPAN 45 YAŞINDAKİ MÜMİN ERİKÇİ’NİN ÇÖP KONTEYNERİNE ATILAN TÜRK BAYRAĞINI ALIP ÖPTÜKTEN SONRA BAHÇENİN TEL ÖRGÜLERİNE ASMASI DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI. BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK, BAYRAK HASSASİYETİ NEDENİYLE TEMİZLİK İŞÇİSİNİ ÖDÜLLENDİRDİ.

Genel 25.09.2020, 10:30
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Çöpteki bayrağı çıkarıp duvara asan temizlik işçisi ödüllendirildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde temizlik görevlisi olarak görev yapan 45 yaşındaki Mümin Erikçi’nin çöp konteynerine atılan Türk bayrağını alıp öptükten sonra bahçenin tel örgülerine asması duygu dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bayrak hassasiyeti nedeniyle temizlik işçisini ödüllendirdi.

Fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde temizlik görevlisi olan Mümin Erikçi (45) çöp konteynerine atılan Türk bayrağını alıp öptükten sonra hemen yan tarafında bulunan bahçenin tel örgüsüne astı. O sırada yoldan geçen CHP Darıca Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşılan bu anlar görenleri hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.

“Milletim adına teşekkür ediyorum”

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntünün ardından temizlik görevlisi Mümin Erikçi’yi makamında ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bayrak hassasiyeti nedeniyle Erikçi’yi ödüllendirdi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptığı açıklamada, "Temizlik görevlisi arkadaşımız, bölgesinde çalışırken, üzülerek söylüyorum, ilgisiz bir vatandaşımız maalesef bayrağımızı çöpe atmış. Sağ olsun kıymetli personelimiz, hassasiyetiyle beraber bunu orada görmesi, milli ve manevi değerlere sahip olması nedeniyle bayrağımıza sahip çıkması nedeniyle Darıca halkı ve milletim adına teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi olarak böyle güzel yürekli personelle çalışmaktan ayrıca mutlu olduğumuzu ifade ediyorum" dedi.

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