Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Bahçelievler Belediyesi, sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına, gıda desteğini sürdürüyor. Çölyak hastaları için özel hazırlanan glutensiz gıda kolileri, Bahçelievler Belediyesi Vefa Destek Ekipleri tarafından, ilçede tespit edilen 87 aileye ulaştırıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler üretmeye çalıştıklarına dikkat çekerek, “İlçemizdeki çölyak hastası olan komşularımızla sürekli irtibat halindeyiz. Çölyak, teşhis koyulana kadar bir hastalık ancak teşhis koyulduktan sonra bir yaşam biçimi oluyor. Biz de belediye olarak, bu süreçte bulmakta veya almakta zorlandıkları glutensiz ürünleri kendilerine ulaştırarak destek oluyoruz” dedi.

“Bu süreçte glutensiz gıda bulmakta ve almakta zorlanıyoruz”

14 yaşındaki çölyak hastası Senem Korkmaz Çölyak hastalığını ilk sekiz yaşında öğrendiğini belirterek, “Ailemle ben çok zor dönemlerden geçtik Çünkü Türkiye’de çok bilinen bir hastalık değildi ve kimse de bize yardım etmiyordu. İlk başlarda marketlerde yiyeceklerimizi bulamıyorduk. Sonra aradan yıllar geçti, Bu sene Bahçelievler Belediyesinden bize hediyeler gelmeye başladı. Onlara çok teşekkür ediyorum. İlk defa sesimizi böyle duyurabildik. Türkiye’de yüzbinlerce çölyak hastası var ve biz hala bunu normalleştiremedik. Ama bir senedir bayramlarda ve özel günlerde bize böyle kutularda hediyeler getirdiği için Bahçelievler Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Maddi olarak zorlayan bir hastalık”

Çölyak hastalığının maddi olarak kendilerini çok zorladığını belirten anne Aysu Korkmaz da, “Alışması zor bir hastalık. İlk başlarda gerçekten zorlanıyorsunuz. Her yiyeceği alamıyorsunuz. Bulduğunuz gıdalar da çok pahalı oluyor. Çölyak hastalarını unutmadığı için, Bahçelievler Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür yardımların devamını diliyorum” şeklinde konuştu.