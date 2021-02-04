Çöken Rıza Bey Apartmanı’nın arsasına çocuk parkı yapılması için anlamlı mektup

30 Ekim’de meydana gelen İzmir depreminde yıkılan ve sembol olan Rıza Bey Apartmanı’nın boş arsasında, depremde ölen çocukların anısına bir park yapılmasını isteyen depremzedeler, tüm İzmir milletvekili ve belediye başkanlarına mektup gönderdi.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı, aralarında çocukların da olduğu 44 kişiye mezar olmuştu. Depremin sembolü olan Rıza Bey Apartmanı’nın boş kalan arsasına ise depremde ölen çocuklar anısına park yapılması için imza kampanyası başlatıldı. Depremzedeler, bu taleplerinin karşılanması içinse tüm İzmir milletvekili ve belediye başkanlarına mektup yazdı. Mektuplar, PTT aracılığıyla adreslere gönderildi.

"Rıza Bey Apartmanı’nda kızlarım Feda ve Diren’i kaybettim"

Mektupta, depremde kaybettikleri çocuklarının unutulmaması gerektiğine vurgu yapan ve depremin her zaman tekrar yaşanabileceğini söyleyen Emine Yücel, "30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle, İzmir Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda kızlarım Feda ve Diren’i kaybettim. Şu an yanımda bulunan abim Deniz Yücel kızları Vera ve Lena ile annesi Arife Yücel’i, Mehmet Kaplan oğlu Gökdeniz Kaplan ve eşi Kadriye Kaplan’ı kaybetti. Ve burada ismini sayamadığım birçok kişi annesini, babasını, eşini, kardeşini, çocuğunu kaybetti. Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında 7 gün arama kurtarma çalışmaları devam etti ve 44 kişi hayatını kaybetti. Depremde 27’si çocuk 118 insanımızı kaybettik" dedi.

"Deprem gerçeğinin unutulmaması için çocuk parkı istiyoruz"

Deprem gerçeğinin unutulmaması adına çocuk parkı istediklerini ifade eden Yücel, "İzmir depremi için bir sembol haline gelen bu apartmanın bulunduğu alanın boş bırakılarak deprem gerçeğinin unutulmaması, yaşamlarının bundan sonraki kısmında depremle birlikte saniyeler içinde yok olan yaşamları hatırlanması ve kent hafızasını oluşturmak için Rıza Bey enkaz alanının çocuk parkı yapılmasını istiyoruz. Bu hususta resmi olarak başvurduğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden henüz bir sonuç alamadık. Rıza Bey Apartmanı’nın enkazının bulunduğu yer kimse hak kaybına uğratılmadan proje değişikliği, kamulaştırma, imar değişikliği gibi işlemlerle devletimiz, yerel yönetimlerimiz tarafından kolaylıkla park haline getirilebilir. İzmir’de yaşayan herkeste depremlere karşı sorumluluk ve duyarlılık oluşması bundan sonra bu acıların yaşanmasına engel olabilir. İşte bu yüzden toplumun geneline bu bilincin yerleştirilmesi amacıyla bu alanın boş bırakılmasını, depremde birçok çocuğumuzun kaybı nedeniyle de çocuk parkı yapılmasını hatta bu parkta deprem eğitimleri verilmesi gerektiğini ve depremde hayatını kaybeden 118 canımızın anısını yaşatabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Sadece vicdanlarına kulak vererek bizlere destek olmalarını istiyoruz"

Bu kapsamda Rıza Bey Apartmanı’nın bulunduğu alana çocuk parkı yapılması için imza kampanyası başlattıklarını belirten Yücel, “Başta depremde çocuklarını kaybeden anne ve babalar, tüm İzmir halkı ile bu talebe gönüllü olarak katkıda bulunarak seslerini duyurmaya çalışmaktadırlar. İki çocuğunu toprağa vermiş bir anne olarak benim acımı azaltabilecek tek şey bir başka annenin çocuklarını toprağa vermek zorunda kalmaması. Bizim yüreğimizi yakan bu acıları hiç kimsenin bir daha yaşamaması için bugün buradan tüm İzmir milletvekillerine ve tüm İzmir belediye başkanlarına ayrı ayrı yazmış olduğumuz mektupları gönderiyor, sadece vicdanlarına kulak vererek bizlere destek olmalarını istiyoruz” dedi.