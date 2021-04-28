Çocuklara göz hakkı reyonu

Kahramanmaraş’ta bir grup gönüllü, çocuklara özel ücretsiz göz hakkı reyonu oluşturdu.

Kahramanmaraş’ta mahalle ve ilçelerinde çocukları düşünerek çocuklar için göz hakkı reyonu oluşturan gönüllüler, yoldan geçen her çocuğun ücretsiz bir şekilde içinde çeşitli meyvelerin yer aldığı reyondan faydalanması için etkinlik düzenledi.

Meyve canı çeken her çocuğun faydalanması için böyle bir etkinliği düzenlediklerini söyleyen gönüllülerden Emine Saçak, “Çocukları mutlu etmek ve onlara paylaşmayı aşılamak için çalışmalar yapıyoruz. İyilik Kazansın diyerek çıktığımız bu yolda bir nebzede olsa çocukların mutlu olmasını sağlamak istiyoruz. Mahalle ve ilçelerimizde bu etkinliği yaparak yoldan geçen çocuklarımız ve mahallede ki çocuklarımız ücretsiz meyve reyonundan yararlanmalarını istedik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.