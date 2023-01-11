Çocuklara cinsel tacizden yargılanan Kardinal Pell öldü

Katolik Kilisesi’nde çocuklara cinsel tacizden yargılanan en üst düzey din adamı Kardinal George Pell, öldü.

Katolik Kilisesi’nde çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan en kıdemli din adamı Avustralyalı Kardinal George Pell, 81 yaşında öldü. Peder Joseph Hamilton yaptığı açıklamada, Pell’in dün İtalya’nın başkenti Roma’daki bir hastanede kalça protezi ameliyatı olmasının ardından gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Serbest bırakılmıştı

George Pell, 2018’de kilise korosundaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 13 ay cezaevinde kalan Pell, Nisan 2020’de Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından temyiz başvurusunun kabul edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Melbourne ve Sidney’in eski başpiskoposu olan Pell, 2014’de Papa Francis tarafından mali işler sorumlusu olarak Vatikan’a çağrılmıştı. Hakkındaki suçlamalardan yargılanmak üzere 2017’de görevinden ayrılarak Avustralya’ya dönmüştü. Beraat etmesinin ardından Roma’ya dönen Pell, Papa Francis ile birkaç kez görüşme gerçekleştirmişti.