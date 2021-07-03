Çocuklar Kemal Sunal’ı unutmadı

İstanbul Valiliği tarafından Kemal Sunal’ın ölümünün 21. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen organizasyon kapsamında İstanbul Sinema Müzesi’ni gezen çocuklar, ünlü sanatçının balmumu heykeliyle fotoğraf çektirdi.

İstanbul Valiliği 21 yıl önce hayatını kaybeden Kemal Sunal’ın anısını yaşatmak için bir organizasyon düzenledi. Organizasyon kapsamında İstanbul Sinema Müzesi’ne gelen çocuklar, Kemal Sunal’ın balmumu heykeliyle fotoğraf çektirdi. Müzeyi gezerek onu daha yakından tanıyan çocuklar, Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal ile oğlu Ali Sunal’ın mesajını da dinledi. Bugünün "Kemal Sunal Sevgi Günü" olduğunu haykıran çocuklar, onu unutmadıklarını söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "KemalSunal hem gülmek, hem düşündürmek demek. Valiliğimizin organizasyonuyla bugün İstanbul Sinema Müzesi’ni gezen çocuklarımız Kemal amcalarının balmumu heykeliyle fotoğraf çektirdi. Vefatının 21. yılında büyük ustayı rahmetle ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.