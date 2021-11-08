banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Çocuklar için ara tatil rotaları

- Enuygun, tatilini nerede geçireceğine henüz karar vermemiş olanlar için önerilerde bulundu

Genel 08.11.2021, 13:53
Çocuklar için ara tatil rotaları

İSTANBUL (AA) - Seyahat sitesi Enuygun, ebeveynlere çocuklarıyla birlikte doğanın güzelliklerinin tadını doya doya çıkarabileceği, eğlenebileceği, dinlenebileceği birçok tatil rotası öneriyor.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili 15 Kasım'da başlayacak.

Enuygun, tatilini nerede geçireceğine henüz karar vermemiş olanlar için önerilerde bulundu.


- Hobbit Evleri-Maşukiye


Kocaeli Kartepe'de bulunan Hobbit Evleri, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parklarından birinin içinde konumlanmış durumda. Parkta Hobbit Evleri'nin önlerindeki banklarda kahvaltı etmek, 5 bin 500 metrekarelik yürüyüş parkurlarında spor yapmak, temiz havanın tadını çıkarmak mümkün oluyor. Şirket, Hobbit Evleri ziyaretinde Maşukiye'de kahvaltı edip Kartepe'nin zirvesine çıkmayı da tavsiye ediyor.


- Abant-Bolu-Yedigöller


Ara tatilde kasım ayının en güzel rotalarından biri Abant-Bolu-Yedigöller-Sünnet Gölü-Göynük ve bölgenin etrafı oluyor.


- Polonezköy-Ağva-Şile


Ara tatili İstanbul'da geçirecek olanlar için İstanbul ve çevresinde de pek çok aktivite bulunuyor. Müzeler, saraylar, eğlence mekanları başlı başına çocukların görmesi gereken yerler arasında.

Tatilciler, eğlenceli ve yaratıcı bir etkinlik için Polonezköy'de açılan Yeşil Nesil Atölyeleri'ni ziyaret edebiliyor. Atölyede tarım, orman, beceri, bilim, gurme ve bilişim gibi pek çok dalda çocukların becerilerini geliştirebildikleri etkinlikler bulunuyor. Maceraya düşkün çocuklar için Maslak Uniq, Alemdağ'da konumlanmış Park of Çekmeköy'deki survivor parkurları da son derece eğlenceli oluyor.

İstanbul çevresinde Şile'de Saklıgöl, Ağlayankaya, Ağva'da Kilimli ve Kadırga koyları ve Hacıllı köyündeki mağara da gezilebilecek lokasyonlar arasında bulunuyor.


- TheLand of Legends-Antalya


Antalya'da The Land of Legends, su parkları, su ve ışık gösterileriyle çocukların sınırsız eğlenecekleri bir yer olarak tasarlanmış durumda.

Antalya'ya birkaç günlüğüne tatile gidecekler, Kaleiçi, falezler, Düden Şelalesi'ni görüp Tünektepe'den teleferikle Toroslara da çıkabiliyor.


- Ankapark-Ankara


Avrupa'nın en büyük tema parklarından biri olan Ankapark'ta oldukça geniş bir alanda çocuklar için eğlenceli aktiviteler bulunuyor.

Ankara'da ayrıca masal kahramanlarının heykelleriyle süslü Harikalar Diyarı da çocuklarla ziyaret edilebilecek alternatif bir eğlence noktası oluyor.


- İzmir Uzay Kampı


Gökyüzü ve uzay bilimine meraklı çocuklar için İzmir'de güzel bir kamp seçeneği bulunuyor. Kampta çocuklar; fen bilimleri, matematik ve teknolojiye yönelik çalışmalar yapıyor. Gaziemir'de bulunan kampta çocuklar uzun ve keyifli vakit geçirirken, ebeveynleri de İzmir'in keyfini çıkarabiliyor.


- Pamukkale


Pamukkale de ara tatil için güzel bir seçenek sunuyor. Pamukkale'de kaplıca sularıyla dolu havuzu olan otel seçenekleri de bulunuyor.


- İznik Gölü-Uludağ


İznik Gölü, Uludağ, Cumalıkızık köyü gibi yerler gezilebileceği gibi mini bir Bursa yolculuğu da öneriler arasında yer alıyor.

İznik merkezde Ayasofya Camii, II. Murad Hamamı, Süleyman Paşa Medresesi, Roma Hamamı, Yeşil Cami, İznik Müzesi gezilebilecek yerlerin başında geliyor. Göl çevresinde ise konaklayıp yemek yenilebilecek yerler de bulunuyor.


- Atatürk Arboretumu-Kent Ormanı


Atatürk Arboretumu, doğal güzellikleriyle en iyi sonbahar fotoğrafları çekilebilecek yerlerin başında geliyor. Keyifli bir gezi sonrası Boğaz hattında kısa bir yemek molası verilebilir ya da Kemerburgaz Kent Ormanı keşfedilebilir.

#Enuygun
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6