Çocuklar bayramlarını Hasbahçe’de doyasıya yaşadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıldönümü ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kağıthane’de bir dizi etkinlikle kutlandı.

Kağıthane’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümünü ve ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı. Kutlamalar, Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Yahya Kemal Spor Tesisi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Bando ve halk oyunları gösterilerinin ardından dönem boyunca okullar arası yapılan yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyeleri verildi. Kutlamaların sonraki adresiyse Hasbahçe oldu. Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde oyunlar, yarışma ve gösteriler sergilendi. Etkinliklere katılan yüzlerce çocuk bayramın neşesini Hasbahçe’de doyasıya yaşadı. Çocuklara yüz boyama ve balon gibi sürprizler de vardı. Etkinlikler Hasbahçe’de pazar günü de devam edecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayımladığı mesajında, ’’Gazi meclisimizin açılışının 102. yıldönümü ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Kurtuluş Savaş’ında verdiğimiz haklı mücadelemiz ve sonrasında kazandığımız egemenliğimiz çocuklarımıza hediye ve emanettir. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve sıhhatler diliyorum. Çocuklarımızın bu mirastan alacakları güçle, gelecekte ülkemizi her açıdan daha ileri seviyeye taşıyacak gençler olacaklarına inanıyor ve onlara güveniyorum’’ dedi.