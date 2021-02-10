Çocuklar, Bakan Selçuk’a “Senem Ayşe” bebeği hediye etti

İstiklal ve istikbal mücadelesinin sembol şehri Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kapsamında Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi.

Çocuklarda milli manevi duyguları pekiştirmek ve tarih bilincini geliştirmek için Kahramanmaraş İl Müdürlüğünce başlatılan “İstiklal, İlham Verir” projesi ile çocuk evlerinde kalan çocuklar, halk kahramanlarından oluşan el emeği göz nuru örgü bebekler yaptılar.

80 il müdürlüğüne gönderilmek üzere Senem Ayşe gibi kurtuluşun simge isimlerinin örgü bebeklerini, filografi sanatıyla İstiklal Madalyası ile kurtuluş mücadelesini anlatan mektuplar da hazırlayan çocukların ilk ziyaretleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk makamına oldu.

Kahramanmaraş çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kalan 16 yaşındaki Sude Naz Severdim ile 15 yaşındaki Emirhan Bunduk giydikleri yöresel kıyafetlerle Bakan Selçuk’u ziyaret etti.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Bakan Selçuk, çocukların böyle bir projeyi hayata geçirmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu kaydederek, hazırladıkları hediyeleri çok beğendiğini söyledi. Selçuk, “Tarihle kurulan en güzel bağ hatırlamak... Ecdadımızın mücadelesini gelecek nesillere taşımak en ulvi görevimiz. Kahramanmaraş’ın işgalden kurtuluşunun 101. yılında ‘Kahraman Bebekler’ ile gelmenizden dolayı son derece mutlu oldum. Sizin ve arkadaşlarınızın emeklerine sağlık” dedi.

Çocuklar, Bakan Selçuk’a hitaben yazılan bir mektupla birlikte, filografi sanatıyla yaptıkları İstiklal Madalyası ve bebekleri hediye ettiler.