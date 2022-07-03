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Çocuklar babaları ile bu kampta buluştu

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 100. yılı çerçevesinde Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile düzenlenen Baba&Çocuk Kampı’nda babalar çocuklarıyla birlikte heyecan dolu bir hafta sonu geçirdi. 8 ilden 15 karavan, 96 çadır olmak üzere 300’ü aşkın katılımcı “Baba Çocuk Kampı”nda buluştu.

Genel 03.07.2022, 13:59
Çocuklar babaları ile bu kampta buluştu

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 100. yılı çerçevesinde Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile düzenlenen Baba&Çocuk Kampı’nda babalar çocuklarıyla birlikte heyecan dolu bir hafta sonu geçirdi. 8 ilden 15 karavan, 96 çadır olmak üzere 300’ü aşkın katılımcı “Baba Çocuk Kampı”nda buluştu.

Afyon Motor Sporları Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte çadırlar kuruldu, kamp ateşi yakıldı. Çocuk tiyatrolarının yanı sıra açık hava sinemasıyla geçen kamp akşamlarının gündüz bölümünde farklı yarışlar ve nostaljik oyunlar oynandı. Kamp süresinde Ayazini Metropolisi ve Kocatepe Anıtı gezileri düzenlendi.

Kampta babalar çocuklarıyla güzel ve hoşça bir hafta sonu geçirdi. Çadırda kalıp, birlikte oyunlar oynadılar. Birlikte yarışmalara girip, birlikte gezilere katıldılar. Organizasyonun bundan sonra devamını da isteyen babalar ve çocuklar kampın sonunda güzel anılarla Afyonkarahisar’dan ayrıldı.

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