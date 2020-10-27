Çocuk Üniversitesi yeni döneme hazır

Çocuk Üniversitesi’nde, 2020-2021 yılı eğitim-öğretim dönemi başladı. 250 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sunan üniversite’de öğrencilerin kişisel gelişiminin yanı sıra, düzenlenen bilim ve gelişim atölyeleriyle merak duyan, yeni nesil bilim insanı profili oluşturulması amaçlanıyor.

Bilimsel bilgiyi destekleyen eğitim müfredatıyla öğrencilere kapılarını aralayan Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde, 2020-2021 yılı eğitim -öğretim dönemi başladı. Yeni dönemde toplam 250 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sunan Çocuk Üniversitesi’nde öğrencilerin kişisel gelişiminin yanı sıra düzenlenen bilim ve gelişim atölyeleriyle merak duyan, eleştirel düşünen, yeni nesil bilim insanı profili oluşturulması amaçlanıyor. Pandemi şartlarına uygun olarak, 15 kişilik gruplarla gerçekleştirilen derslere öğrenciler, ateşleri ölçülerek, HES kodu, maske ve mesafe kurallarıyla katılım sağlıyor. Özel yetenekli öğrencilere yönelik 4. sınıftan itibaren dört yılı kapsayan bir eğitim desteği veren Çocuk Üniversitesi öğrencilerin özel yeteneklerini hedef alarak tüm yönleri ile gelişimlerine katkı sağlıyor.

Bilim ve gelişim atölyeleri başladı

Üniversite bünyesinde düzenlenen Robotik Kodlama, ‘Dinamik Beyinler’, ‘Zeka ve Akıl Oyunları’, ‘Tasarım ve 3D’, ‘Astronomi ve Uzay Bilimleri’, ‘Bilişsel ve Bedensel Gelişim’, ‘Teknokod” ‘Model Uçak’, ‘Fen Bilimleri’ atölyeleri ile öğrencilerin bilime ilgisi ve ulusal ve uluslararası yarışmalara mental olarak hazırlanıyorlar. Sanat desteği ile bilimi çocuklar için somut, gözle görülür hale getiren Çocuk Üniversitesi’nde sanat branşı, ingilizce kursu, gelişim enstitüsü de yer alıyor. Düşünce, bakış açısı, yorum kabiliyeti, problem çözme, iletişim, sosyal beceri, gibi çalışmalar ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olunarak, sanat branşları, akıl oyunları, bilişsel ve bedensel gelişim branşlarıyla çocukların zeka performansı ve motor becerileri üst seviyeye çekilmeye çalışılıyor.