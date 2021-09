Çocuk Festivali, Sultangazi’yi şenlendirdi

Sultangazi Belediyesi, çocuklar için mahalle mahalle eğlence ve mutluluk dağıtıyor. Eğlenceli Kaydırak, Zıp Zıp Oyun Evi, Limbo gibi birbirinden keyifli etkinliklerin yer aldığı Çocuk Festivali’nde çocuklar gönüllerince eğleniyor, ailelerin yüzü gülüyor.

Pandemi döneminde okullar, kreşler ve eğlence parkları kapalı kalmasıyla evlerde sıkılan Sultangazili çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerine devam ediyor. Çocukların yüzünü güldürmek isteyen Sultangazi Belediyesi, düzenlediği birbirinden güzel etkinlikler ve programlarla çocukları pandemi stresinden uzaklaştırıyor. Çocuklar, Sultangazi Belediyesinin düzenlediği Doğada Bilim, Yaz Yüzme Kursları, Bayram Şenliği, Spor Her Yerde, Bilim Firarda ve Yaz Spor Okulları ile çok eğlendiler, pandeminin sıkıntısını üzerlerinden attı. Çocukların çok sevdiği etkinliklere bir yenisini ekleyen Sultangazi Belediyesi, her mahallede gerçekleştirilecek bir Çocuk Festivali düzenledi.

Çocuk Festivali ilk gününde Uğur Mumcu, Yayla ve Zübeyde Hanım Mahallelerindeydi. Çocukların festivale ilgisi de oldukça yüksekti. Çocuklar, festivaldeki Zıp Zıp Oyun Evi, Eğlenceli Kaydırak, Oyun Bahçesi ve Limbo’da gönüllerince eğlendi. Çuval Oyunu, Koca Ayak ve Mendil Kapmaca yarışlarıysa oldukça heyecanlı geçti. Çocukların çok sevdiği İbiş ve palyaço da onları hiç yalnız bırakmadı.

"Her şey çocuklarımız için"

Çocuklar mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Her şey çocuklarımız için. Onlar mutlu olsunlar, hayattan daha fazla keyif alsınlar, aileleriyle huzurlu olsunlar diye gayret ediyoruz. Çocuklarımız mutlu olduğunda, ailelerimiz mutlu olduğunda biz daha fazla mutlu oluyoruz. Çocuk Festivalimizi de işte bu duygularla gerçekleştiriyoruz. Her mahalleye gidecek ve oralarda çocuklara, ailelerine mutluluk dağıtacak. Sultangazi her daim yüzleri gülen çocuklarla, annelerle, babalarla bir Sultanşehir olacak. İnşallah, bunu hep birlikte başaracağız. Tüm gayretimiz bunun için" dedi.

"Festival çocuklara çok iyi geldi"

Festival alanındaki Eğlenceli Kaydırak’a binmek için sabırsızlanan minik Ebrar’ın babası Onur Çalışkan, “Kızım oyun alanlarını çok seviyor. Alışveriş merkezlerine gittiğimizde oyun alanlarından çıkaramıyoruz onu. Pandemi döneminde tabi hiç böyle aktivitelere katılamadı. Çok sıkıldı. Ben bugün işten eve gelince eşim böyle bir festival olduğunu söyledi. Hemen geldik. Kızım çok mutlu oldu. Şu ana kadar tüm etkinliklere de katıldık, bir tek bu Eğlenceli Kaydırak kalmıştı, birazdan ona da katılacağız. Çocuklar için çok iyi olmuş bu festival, sıkıntılarını atıyorlar, rahatlıyorlar. Festival için Sultangazi Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Oyun Bahçesi’ndeki yeğenlerini izleyen Nazife Karakulak ise düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Festival çok güzel, çocuklar için çok eğlenceli. İki yeğenimi getirdim. Zıp Zıp Oyun Evi’ne ve Oyun Bahçesine gittiler. Diğerlerine de gidecekler. Böyle etkinliklerin devamı çok güzel olur. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

Mahalle Mahalle Festival

Sultangazi Belediyesinin tamamen ücretsiz düzenlediği Çocuk Festivali, her pazar 3 mahallede, saat 11.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Toplam 5 hafta sürecek festival böylece Sultangazi’nin tüm mahallelerindeki çocuklarla buluşarak onlara mutluluk dağıtacak. Çocuk Festivali’nin takvimi ise şöyle:

"12 Eylül 2021 Pazar; İsmetpaşa Mahallesi, Gazi Mahallesi, Cebeci Mahallesi. 19 Eylül 2021 Pazar; 75. yıl Mahallesi, 50. yıl Mahallesi, Esentepe Mahallesi. 26 Eylül 2021 Pazar; Yunus Emre Mahallesi, Malkoçoğlu Mahallesi, Eski Habipler Mahallesi. 3 Ekim 2021 Pazar; Merkez Habipler Mahallesi, Sultançiftliği Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi."