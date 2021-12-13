Coca-Cola İçecek'e LinkedIn'den

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek, 2021 LinkedIn Yetenek Ödülleri kapsamında Türkiye'deki "En İyi İşveren Markası" seçildi.

Coca-Cola İçecek açıklamasına göre, LinkedIn tarafından düzenlenen Türkiye Yetenek Ödülleri (Talent Awards) kapsamında "En İyi İşveren Markası" (Best Employer Brand on LinkedIn) kategorisinin kazananı Coca-Cola İçecek (CCI) oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Grup İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Özgen, LinkedIn Yetenek Ödülleri'nde “En İyi İşveren Markası” kategorisinin birincisi olmaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"En iyi FMCG (hızlı tüketim ürünleri) şirketi olma vizyonumuz bizleri başta çalışanlarımız olmak üzere toplumumuz, tüketicilerimiz ve müşterilerimiz için değer yaratma amacında birleştiriyor. Coca-Cola İçecek olarak bu ödülün de verdiği motivasyonla en çok tercih edilen işveren olma çabalarımız doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Merkezimize insanı alarak, yenilikçi yaklaşımlarla yetenek endüstrisini hep birlikte daha ileriye taşıma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz."

Verilen bilgiye göre, LinkedIn Yetenek Ödülleri, en iyi yetenekleri bulmak, kazanmak ve bünyesinde tutmak için LinkedIn Yetenek Çözümleri'ni kullanan kuruluşlara yönelik olarak düzenleniyor.



Türkiye'de 2 binden fazla çalışanı bulunan kuruluşlar arasında Coca-Cola İçecek’in kazandığı "En İyi İşveren Markası" ödülü ise "hedef kitleleriyle anlamlı bir şekilde etkileşim kurmak için güçlü bir işveren markası oluşturmaya odaklanan" şirketlere veriliyor.