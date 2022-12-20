16’ıncı Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları-CNR Avrasya Boat Show fuarında tekneler görücüye çıktı. Fuarda, denizcilik sektöründe dünya markası olan milyonlarca liralık mega yatlar, tekneler ve botlar birbirleri ile yarışıyor.

Deniz tutkunları için düzenlenen ve sektörün pusulası olan Avrasya Boat Show bu yıl 16. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Birbirinden değerli ve özel tasarımlı teknelerin sergilendiği fuar her segmentten alıcıya hitap ediyor. Fuarda, denizcilik sektöründe dünya markası olan milyonlarca liralık mega yatlar, tekneler ve botlar birbirleri ile yarışıyor. Tekne ve yat üretimini Bursa’da yapan ve fuarda görücüye çıkaran iş insanı İsmail Ünalır, ürünlerini tanıttı. Ürünlerin tasarımlarını kendisinin yaptığını belirten Ünalır, fuarda sergilediği 2 ürününün özelliklerinden bahsederek bir teknesinin yapımının yaklaşık 4 yıl sürdüğünü söyledi. Ünalır, fuarda sergilediği iki ürününün de rağbet gördüğünü ifade ederek teknelerin fuara özel fiyatlarını açıkladı.

“Şu an iki ürünümüz de rağbet görüyor”

Fuarda sergilediği iki ürününün de rağbet gördüğünü dile getiren İsmail Ünalır, “Ürünlerimizin bir tanesi 7 metre 1.80 boyu 3 metre en ölçüsüyle motor yat teknemiz. Diğeri 4.95 boyunda 2 metre en ölçülerinde sürat dayanıklı biraz da gezi odaklı bir teknemiz. 7 metre 80 santim olan teknemiz 1 çift kişilik master kabini bir tek kişilik tüp kabini mevcut. Ekstra olarak yemek masamızın teleskobik ayağını indirdiğimizde bir tek kişilik yatak alanı daha ulaşabiliyor. Arka oturak bölümünde daha rahatlıkla 6 kişi oturup seyir yapma imkanına sahipsiniz. Tam bir gezi ve aile teknesidir. Fuara özel uyguladığımız fiyatıysa 800 bin lira. Diğer teknemizin özellikleriyse sancak kısmında açılabilir içinden 4 basamaklı teleskobik merdiven çıkan bir yüzme kapımız mevcut. Aynı zamanda 4 kişilik oturma alanıyla beraber ön güvertede bulunan masayı indirdiğimizde orada da bir yatak alanına sahip ola biliniyor. Üzerine eklediğimiz duş alabilecek 60 litrelik bir su depomuz var. 60 beygir motorla bu performanslı bir teknede 27 - 29 arasında hız elde edebilirsiniz. Bu teknemizin fuara özel fiyatıysa 190 bin lira. Bu teknemiz ne amaçla kullanılmak istiyorsa o amaçla cevap veriyor. İster gezi teknesi olarak kullanın ister balık keyfi yapın. Şu an iki ürünümüz de rağbet görüyor ama daha çok 7 metre 1.80 boyundaki teknemiz üzerinde duruluyor. Şu ana kadar 14 tane satışımız büyük teknemizde oldu. Küçük teknemizde de 6 satışımız oldu. Biz 24 Aralık’a kadar hizmet vermeye devam edeceğiz. Ziyaretçilerimizi bekleriz” dedi.

“Aile teknesi arıyorum”

Fuara aile teknesi bakmak için gelen Bahadır Yapılcan, “Şimdiye kadar gezip gördüğüm tekneler arasında bu tekneyi beğendim. Bursa’da imal edilmiş olmasını da şimdi öğrendim. Çok güzel bir tasarım ellerine sağlık. Fiyat performansı açısından değerlendirilmeye layık. Daha önce yelkenli tekne geçmişim var. Ondan sonra bir motor yata bakıyorum. Biraz daha ekonomik şartları göz önünde bulundurarak aile teknesi arıyorum” şeklinde konuştu.