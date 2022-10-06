ÇKS’ye e-Devlet Kapısından 104 binin üzerinde başvuru yapıldı

Çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemin 1 Ekim’de hizmete alınmasından itibaren ÇKS’ye 104 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ekim’den bu yana ÇKS’ye e-Devlet Kapısından 104 binin üzerinde başvuru yapıldığını bildirdi.

Kirişci ayrıca, “Önümüzdeki süreçte ‘Tarım Cebimde’ mobil uygulamasını da hizmete alacağız. Tarımda dijitalleşme kapsamında çiftçimize kolaylık sağlayacak hizmetlerimizi daha da güçlendireceğiz” diyerek yeni hizmete alacakları ‘Tarım Cebimde’ mobil uygulamasını duyurdu.