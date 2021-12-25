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Cizre emniyeti sosyal aktivitelerle çocukları suçtan koruyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliğinin bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında düzenlemiş olduğu Cizre’nin Ejderleri liseler arası futbol turnuvasının final maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Genel 25.12.2021, 16:22
Cizre emniyeti sosyal aktivitelerle çocukları suçtan koruyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliğinin bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında düzenlemiş olduğu Cizre’nin Ejderleri liseler arası futbol turnuvasının final maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuk ve genç nüfusunun yaklaşık 50 bine ulaştığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile çocukları ve gençleri suçtan ve suç işlemekten korumaya çalışıyor. Daha önceki yıllarda ilçede yaşanan toplumsal olaylar ve hendek barikat olayları nedeni ile sosyal aktivitelere fazla zaman ayırmayan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasının ardından çocuklara, öğrencilere ve gençlere yönelik hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile çocukları ve gençleri suçtan ve suç işlemekten korumaya çalışıyor. Cizre Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliğinin bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında milli eğitim müdürlüğü ile birlikte Cizre’nin Ejderleri Liseler Arası Futbol Turnuvası düzenledi. Lise ve dengi okullardan 18 okulun katılımı ile başlayan futbol turnuvasın final maçı ilçe şehir stadyumunda oynandı. Rakiplerini yenerek finale kadar yükselen Cizre Yunus Emre Anadolu Lisesi ile Cizre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi futbol takımları şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Lig maçlarını aratmayan bir atmosferde gerçekleşen futbol maçında türbinleri doldurup takımlarına destek veren yaklaşık bin 500 liseli öğrencisi renkli görüntüler oluşturdu.

Kırk dakika süren futbol maçını Cizre Yunus Emre Anadolu Lisesi futbol takımı ilk yarıda attığı gol ile 1-0 kazanarak Cizre’nin Ejderleri Liseler Arası Futbol Turnuvasının Şampiyonu oldu. Şampiyon takım oyuncuları sevinçlerini sahadaki öğretmenleri ve türbinlerdeki okul arkadaşları ile paylaştı. Futbol maçı sonrasında her iki takım sporcularını,öğretmenleri ve maçı yöneten hakemleri tek tek tebrik eden Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, spor yapan insanın kötülüklere meyil etmeyeceğini, kitap okuyan insanın kötülük yapamayacağını söyledi.

Cizre’nin Ejderleri Liseler Arası Futbol Turnuvasında Şampiyon olan Yunus Emre Anadolu Lisesi okul takımına ve ikinci olan Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul takımına kupa ve madalyaları ile eşofman takımları ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

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