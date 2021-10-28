banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Çırağan Sarayı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Programa sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Genel 28.10.2021, 22:58
Çırağan Sarayı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Programa sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı düzenlendi. Programa Vali Yerlikaya’nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi, sanat dünyasının tanına isimleri ve dini liderler katıldı. Vali Yerlikaya resepsiyonda programa davet edilen isimlerle bayramlaştıktan sonra sarayda bulunan sergiyi gezdi. Resepsiyonda sahne alan Anadolu Ateşi grubunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi ise beğeni topladı.

“En büyük bayramımızı kutluyoruz”

Programda konuşan Vali Yerlikaya, “Bir ülke düşünün ki bağrına hançer saplanmış, dört bir yanı işgal altında. İnsanları yorgun, insanları yaralı ve onlara düşman bayraklarının gölgesinde nefes almak bile zul geliyor. Çünkü çiğnenen her karışı şehit kanıyla sulanan kutsal vatan toprağıydı ve yaşananları öylece kabullenmek, milletimizin karakterine yaraşmazdı. Sadece bir umut ışığı arıyordu. Anadolu kısık da olsa lambadan süzülen bir ışık, bir tutam kandil ışığı ya da titreyen bir mum alevi. Ama ille de bir umut ışığı ve nihayet o ışık 19 Mayıs 1919 sabahı adeta bir güneş gibi doğmuştu Samsun’dan. Karanlıkları dağıtıp, yüreklerdeki o umut ateşini yakan Gazi diyordu ki: ‘Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.’ Öyle de oldu. Gidilecek yol uzun; kat edilecek mesafe çetindi. Ama şartlar ne olursa olsun, yüreklerdeki iman dağlardan büyüktü. Dünyada Cumhuriyet ile idare edilen birçok ülke var. Ama tarih, içlerinde bizim kadar bedel ödeyerek yeryüzünün en çetin mücadelesiyle Cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmadı. Çünkü bizim için Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan kınalı elleri öpülesi nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet mermisi bitince süngüsünü takarak şehadete koşan Mehmetçiğimizin dilindeki duadır. 13 Kasım 1918 sabahı Boğaz’a demirleyen düşman gemilerine bakıp ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen o yüksek iradedir Cumhuriyet. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme idealidir. Bağımsızlığımızın nişanesi, Muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma hedefimizdir. Bir zafer türküsüdür Cumhuriyet, umudumuzun türküsüdür. Lakin kıymetli misafirler, Cumhuriyetimiz, sadece bu toprakların umudu da değildir. Vatanları işgal altındaki mazlum milletlerin de bağımsızlık rehberidir. Bugün burada bayramlaşmak için bir araya geldik. En büyük bayramımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yıl coşkusunu ve sevincini beraberce doyasıya yaşıyoruz ve inşallah dünya durdukça da yaşamaya devam edeceğiz. Sizlerin huzurunda bu en büyük eserini gençlere emanet eden ve ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Onun silah arkadaşlarını, kahraman Mehmetçiklerimizi ve vatanları uğruna canından geçen analarımızı, nenelerimizi, dedelerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3