Çırağan Caddesi’nde kesilen 112 çınar ağacı için İBB’ye para cezası

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Beşiktaş’taki tarihi çınarları kesen İBB’ye 4 bin 274 lira idari para cezası kesti. Ceza tutanağında kesim işlemi için bölge müdürlüğüne haber verilmediği yer aldı.

Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde bulunan ve ’korumaya değer’ konumunda olan 112 çınar ağacı kansere yakalandığı iddiasıyla kesilmişti. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ağaçları kestikleri için tutanak tutularak ceza kesildi. İBB’ye toplamda 4 bin 274 TL 46 kuruş para cezası kesilen tutanakta, yasa göre haber verilmesi gerekmesine rağmen herhangi bir şekilde haber verilmeden ağaçların kesildiği kaydedildi.