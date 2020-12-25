banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Aburrahman Dilipak'tan Ekrem İmamoğlu'na destek
Aburrahman Dilipak'tan Ekrem İmamoğlu'na destek
Yurt dışı seyahatleri için aşı zorunlu olacak mı?
Yurt dışı seyahatleri için aşı zorunlu olacak mı?
Ağbal, TBMM plan ve bütçe komisyonuna sunum yaptı
Ağbal, TBMM plan ve bütçe komisyonuna sunum yaptı
Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük
Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük

Cinsel istismardan 621 yıl ceza alan öğretmen, başka istismardan hakim karşısına çıktı

Antalya’da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 621 yıl hapis cezası alan öğretmen, bir öğrenciyi daha istismar ettiği iddiasıyla yeniden hakim karşısına çıktı.

Genel 25.12.2020, 16:02
8
Cinsel istismardan 621 yıl ceza alan öğretmen, başka istismardan hakim karşısına çıktı

Antalya’da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 621 yıl hapis cezası alan öğretmen, bir öğrenciyi daha istismar ettiği iddiasıyla yeniden hakim karşısına çıktı.

Kepez ilçesinde bir ilkokuldaki cinsel istismar olayının ardından, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen ay gerçekleştirilen 12’nci celsede, tutuklu öğretmen sanık M.A.K., 26 çocuğa ’nitelikli cinsel istismar’ suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın toplamda 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. M.A.K., öğretmenlikten de men edildi.

M.A.K., bugün yine aynı mahkemede, 5 yıl önce bir öğrencisini de istismar ettiği gerekçesiyle yine hakim karşısına çıktı. Sanık öğretmen duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, istismar edildiği öne sürülen çocuğun babası İ.A. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekilleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen çocuğun babası İ.A., olayı 2015 yılının ekim veya kasım ayında boşandığı eşinden öğrendiğini aktardı. Baba İ.A., "Kızımın velayeti bendedir. Eski eşim öğretmenin öğrencileri masa başına toplayarak istismar ettiğini söyledi. Ben de kızımla konuştum. Bana, ‘Baba öğretmenin yaptıklarından huylandım. Öğretmen beni taciz etti’ dedi. Ben de İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne, öğretmen hakkında şikayette bulundum. Ancak, şikayetime ilişkin belgeyi emniyette bulamadık" diye konuştu.

Sanık M.A.K. ise mahkeme başkanına, “Siz şikayetçinin ağzından zorla ‘taciz’ kelimesini almaya çalışıyorsunuz. Üzerime atılan iddiaları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme başkanı da taciz kelimesini kendisinin değil şikayetçinin söylediğini açıkladı.

Avukatlar ise sanığın bu dosyadan da tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme, 26 öğrenciyi istismar suçundan 621 yıl hapisle cezalandırılan M.A.K.’nin, bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına karar verdi ve duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

"Çocuklar konuşun"

Davayı takip eden UCİM ile Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları adliye dışında konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

UCİM Antalya Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş, daha önce 26 çocuğu istismardan sanığa 621 yıl hapis cezası veren mahkemenin bugün aynı istismarcıyı başka bir çocuğa karşı işlediği suçun davasını gördüğünü kaydetti.

Taş, “Duruşmada istismarcı rahat tavırlar sergiledi. Rekor cezayı veren mahkeme bugün aynı istismarcının davasını gördü. Mahkeme başkanını da müştekinin ağzından zorla ‘taciz’ kelimesini almakla itham etti. Fakat baba davanın başından beri çocuğunun istismara ve tacize uğradığını belirtmiş ve ilgili yerlere de şikayette bulunmuştur. Biz çocuklara seslenmek istiyoruz. Çocuklar konuşun. Bu istismarcının başka eylemlerine maruz kalan diğer çocuklar da konuşsun. Sizin her zaman arkanızdayız susmayın” diye konuştu.

Slogan attılar

Bir süre, “Çocuklar konuşun, çocuklar konuşun” diye sloganlar atan avukatlar, “Saklama ihbar et, istismar felakettir sessiz kalma, tacizi affetme vicdanı kirletme” dövizleri de taşıdı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Konyaspor 13 18
11. Göztepe 14 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 15 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12