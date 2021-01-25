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Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen Korona virüs aşısının 6,5 milyon dozluk ikinci partisini taşıyan, Türk Hava Yolları(THY)’na ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı’na indi.
Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen Korona virüs aşısının 6,5 milyon dozluk ikinci partisini taşıyan, Türk Hava Yolları(THY)’na ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı’na indi.
Genel 25.01.2021, 06:19
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Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen Korona virüs aşısının 6,5 milyon dozluk ikinci partisini taşıyan, Türk Hava Yolları(THY)’na ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı’na indi.