Çinli kurtarma ekiplerini Pekin’de Türk büyükelçi karşıladı

Çin’den ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzerine Türkiye’ye gönderilen ekipler, döndükleri Çin’de Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen tarafından karşılandı.

Çin hükümetinin gönderdiği 82 kişilik ekip ve Hong Kong yönetiminin gönderdiği 59 kişilik ekip afet bölgesindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra Adana’dan yola çıkmıştı. Türkiye’den ayrılan ekipler ülkelerine döndü. Kurtarma ekipleri için Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen törene Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin Acil Durum Yönetimi Bakan Yardımcısı Xu Jiaai, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Sekreteri Chen Guoji ve Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Genel Müdürü Wang Linggui katıldı.

“Sizler, kısa sürede yardımımıza koştunuz”

Büyükelçi Önen, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, dünyanın pek çok bölgesinden arama-kurtarma ekipleri ülkemize akın etti. Sizler, kısa sürede yardımımıza koştunuz. Yerel personelimizle sahada uyum içinde görev yaptınız ve birçok can kurtardınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deprem felaketinin ardından sağladığınız ivedi destek daima hatırlanacaktır. Bu vesileyle, organizasyonun gerçekleşmesine liderlik eden Çin Halk Cumhuriyeti hükümetine, Hong Kong Özel İdari Bölgesi idaresine ve ilgili tüm Çin makamlarına teşekkürlerimi yineliyorum” ifadelerini kullandı.

“Çin’den Türkiye’ye ulaştırdığımız yardım miktarı 600 tonu geride bıraktı”

Törenin ardından İHA’ya konuşan Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, depremin ardından Pekin’de kurulan kriz masasında Türkiye’nin Çin’deki 4 başkonsolosluğuyla birlikte yardımların gönderilmesini organize etmeyi sürdürdüklerini hatırlattı. Büyükelçi Önen, “Şu ana kadar Çin’den Türkiye’ye ulaştırdığımız yardım miktarı 600 tonu geride bıraktı. Bunların arasında en önemli ihtiyaç maddelerinden bir tanesi olan 10 binin üzerinde çadır, 112 bin adet battaniye ve uyku tulumu, bine yakın jeneratör, ısıtıcı ve çok sayıda ilk yardım malzemelerinin hepsini ülkemize ulaştırdık” açıklamasını yaptı.

Türk vatandaşlarının da kendilerine destek verdiğine dikkat çeken Önen, “Yardımlar konusunda yalnız değiliz, birçok gönüllü vatandaşımız bizlerle beraber hareket ediyor. Onlarla beraber bu organizasyonu yapıyoruz. 7/24 esasına göre çalışıyoruz. THY kargo seferleri ve yolcu uçak seferlerinin kargo bölümlerini kullanarak bu yardımları ülkemize ulaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

82 kişilik bir ekip gönderilmişti

Çin hükümeti, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 7 Şubat günü 82 kişilik bir ekip göndermişti. Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden Türkiye’ye gönderilen 59 kişilik ekip de Çin anakarasından giden söz konusu ekibe katılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin’den Türkiye’ye gönderilen resmî ve sivil toplam arama kurtarma personeli sayısının 441’e ulaştığını bildirmişti.