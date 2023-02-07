Çinli kurtarma ekibi Türkiye için yola çıktı

Çin’den sivil bir kurtarma ekibinin Türkiye’deki deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bugün yola çıktığı bildirildi.

Çin, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Türkiye’ye yardım gönderiyor. Çin’den sivil bir kurtarma ekibi Türkiye’ye doğru yola çıktı. Ramunion Kurtarma Ekibi’nden yapılan açıklamada, Çinli makamların ve Türkiye’nin Şanghay Başkonsolosluğu’nun onayının alınmasının ardından Çin’den ilk kurtarma ekibinin sabah Hangzhou kentinden yola çıktığı kaydedildi. Uluslararası kurtarma faaliyetleri konusunda zengin deneyime sahip 8 uzmandan oluşan ekibin gelişmiş radar donanımları, kurtarma ekipmanı ve bir arama kurtarma köpeği taşıdığı aktarıldı.

Ekibin çarşamba günü ulaşması bekleniyor

Çinli kurtarma ekibinin çarşamba günü afet bölgesine ulaşması bekleniyor. 2008 yılında kurulan Ramunion Kurtarma Ekibi şu ana dek 287 uluslararası ve yerel kurtarma görevi üstlenirken, 7 bin 888 kişi kurtarıldı.

Çin’den 5,8 milyon dolar yardım

Öte yandan, Çin hükümeti Türkiye’ye 40 milyon yuan (5,8 milyon dolar) değerinde yardım kararı aldı. Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Direktör Yardımcısı Deng Boqing, Çin hükümeti, acil insani yardım mekanizmasını devreye sokarak Türkiye’ye acil yardımda bulunma kararı aldı. Çin, Türkiye’ye acil ihtiyaç malzemeleri dahil 40 milyon yuan değerinde yardım sağlayacak, arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderecek.

Çin Kızılhaç Derneği ise Türk Kızılay Derneği’ne afetin yaralarını sarmak ve kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere 200 bin dolar nakdi yardımda bulunma kararı aldı.

Çin Kızılhaç Derneği Başkanı Chen Zhu, Türk Kızılay Derneği’ne gönderdiği başsağlığı mesajında, afetten etkilenen bölgelerdeki durumu izlemeyi sürdüreceklerini, gerektiği takdirde daha fazla insani yardımda bulunacaklarını belirtti.